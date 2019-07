Senatem w PiS

Platforma Obywatelska, ogłaszając powołanie swojego sztabu wyborczego, nazwała go sztabem Koalicji Obywatelskiej i Samorządowców. To świadome i czytelne podkreślenie roli, którą ci ostatni mają do odegrania w tej kampanii. Mają pomóc opozycji odebrać PiS większość. Przynajmniej w Senacie.