Ze Schetyną wygrywa lider, który... nie istnieje. Ten sondaż mówi wiele o sytuacji opozycji

Gazeta zauważa, iż wyniki badania jednoznacznie ukazują "personalną posuchę" w opozycji. Respondenci zapytani zostali o to który z polityków jest liderem opozycji. Choć Grzegorz Schetyna uzyskał w badaniu 28-proc. i wyprzedził innych polityków opozycji, wygrał z nim przywódca, który... nie istnieje. Najwięcej wskazań, bo aż 42 proc., padło bowiem na odpowiedź "nie wiem/ trudno powiedzieć".

Na kolejnych miejscach znaleźli się Donald Tusk (8,6 proc), Janusz Korwin-Mikke (3,1 proc.), Władysław Kosiniak- Kamysz (2,8 proc.) oraz Włodzimierz Czarzasty (2 proc.). Pozostali politycy odnotowali śladowe poparcie.

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę na specyficzną formę przeprowadzenia badania. Była to metoda odpowiedzi spontanicznych. Respondentom nie wymieniono nazwisk konkretnych polityków, ale to oni mieli powiedzieć o kim myślą słysząc określenie "lider opozycji". "Chodziło o to, by nikogo nie pominąć i nie sugerować respondentowi żadnego konkretnego nazwiska" – tłumaczy w rozmowie z "Rz" Marcin Duma, szef IBRiS.

Badanie IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zostało przeprowadzone telefonicznie w dniach 28-29 czerwca na 1100 ankietowanych.

