"Katolicy last minute". Ziemkiewicz bezlitośnie o PSL

Publicysta tygodnika "Do Rzeczy" odniósł się we wczorajszym programie "W tyle wizji" na antenie TVP Info do powyborczej zmiany w Polskim Stronnictwie Ludowym. Po przegranej Koalicji Europejskiej ludowcy zorientowali się bowiem, że sojusz ze skrajnie lewicowymi ugrupowaniami nie przypadł do gustu wiejskiemu elektoratowi tej partii i znów powrócili do odwoływania się do tradycyjnych wartości. – Jeżeli deklaracja PO o koalicji z SLD jest ostateczna, to miejsca dla PSL w takiej koalicji nie ma – oświadczył niedawno poseł PSL Piotr Zgorzelski.

– Bardzo mnie śmieszy ta chadeckość i katolicyzm PSL-u – przyznał Rafał Ziemkiewicz, dodając, żę są to tacy katolicy „last minute”. – W ostatniej chwili zorientowali się, że jak dalej będą paradować z Jażdżewskim, Rabiejem i LGBT pod hasłami antykościelnymi, to chłopi ich widłami potraktują – mówił publicysta.