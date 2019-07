"Tak dostało w d*upę, że jestem poza Sejmem". Czarzasty o porażce SLD

Czarzasty był dzisiaj gościem radia TOK FM. Podczas rozmowy szef SLD krytycznie wypowiedział się o Robercie Biedroniu. – Nie możesz mówić, że prowadzisz transparentną politykę finansową i nie dajesz dokumentów do Watchdoga. Nie możesz mówić, że jesteś gwarancją tej ziemi, bo bloki dwa, to do końca świata będzie źle i walczysz o trzeci blok, bo ludzie po prostu tego nie rozumieją – mówił Czarzasty.

Polityk dodał, że wie to wszystko z własnego doświadczenia.

– Ja to wiem dlatego, że SLD wygadywało takie bzdury, opowiadało takie dyrdymały co zrobi dla polskiej lewicy jak dojdzie do władzy, że jak doszło i nie zrobiło, to dostało w d**ę tak, że jestem poza Sejmem – stwierdził lider SLD.

"Koalicja Europejska to dobry projekt"

Będąc z kolei gościem radiowej Jedynki, Czarzasty podkreślał wartość, jaką okazała się Koalicja Europejska. – Uważam osobiście, że Koalicja Europejska to dobry projekt. Trzeba się skupić na wyeliminowaniu mankamentów tego projektu, a nie na rozdzieraniu szat i szukaniu błędów – podkreślał szef SLD.