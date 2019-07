Bodnar zabrał głos ws. zwolnionego pracownika IKEI

W maju szwedzka sieć handlowa IKEA wyprodukowała specjalną, tęczową torbę, między innymi w taki sposób włączając się w obchody Miesiąca Dumy LGBT. Propagowaniu ideologii LGBT sprzeciwił się jeden z pracowników sklepu, który został zwolniony. Teraz głos w tej sprawie zabrał RPO.

"Podejmę tę sprawę choćby dlatego, że rok temu opublikowaliśmy raport o dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na wyznanie" – zapewnia Bodnar w rozmowie z Piotrem Zarembą. Podkreśla jednak, że jeżeli pan Tomasz używając wewnętrznej poczty, naruszył regulamin firmy, to "obrona będzie trudna".

Bodnar podkreśla, że pracodawca ma przeciwdziałać dyskryminacji na tle orientacji seksualnej. "Powstaje pytanie, czy to jest zakaz szykanowania, czy wyrzucania kogoś z pracy, bo jest gejem. Czy daje to firmie prawo do szerszych akcji, choćby wobec klientów, kontrahentów…" – zastanawiał się Bodnar.

RPO ocenił, że Polska jest specyficznym terenem pod tym względem, gdyż wielkie korporacje zderzają się tutaj "z odmiennym systemem wartości" osadzonym w religii.