Środa zawiedziona postawą Biedronia. "Wspaniały projekt okazał się być katapultą dla karierowiczów"

"Tak dostało w d*upę, że jestem poza Sejmem". Czarzasty o porażce SLD

Włodzimierz Czarzasty skrytykował Roberta Biedronia za to, że ten co chwila zmienia zdanie. Szef SLD podkreślił, że w przeszłości jego partia własnie przez to straciła władzę, a następnie wypadła z Sejmu.