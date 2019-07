Kogo jeszcze obchodzi Smoleńsk?

Wyrok skazujący Tomasza Arabskiego, byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, za tragiczne w skutkach zaniedbania w organizacji feralnego lotu do Smoleńska 10 kwietnia 2010 r. na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu wzbudził zdumiewająco małe zainteresowanie w mediach. Jeszcze kilka lat temu byłaby to okazja, by po raz kolejny podkręcić emocje – dziś najwyraźniej już one wygasły i ani media, ani mające na nie przemożny wpływ polityczne plemiona nie obiecują sobie po sprawie niczego więcej. A merytorycznym wyjaśnianiem okoliczności tragedii, do czego wyrok ten również byłby niezłą okazją, nikt nie jest zainteresowany.