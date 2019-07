Sondaż: Westerplatte zarządzane przez państwo czy samorząd?

– W interesie Polski, ale też i świata jest to, żeby wspólnie z władzami Gdańska zbudować Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939 – mówi wiceminister kultury Jarosław Sellin. Sejm proceduje właśnie specustawę dot. budowy placówki.

Opozycja zarzuca rządzącym próbę przejęcia terenu na Westerplatte i wykorzystanie go do celów politycznych. Według autorów projektu, posłów PiS, ustawa w tej sprawie usprawni budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku. Posłowie PiS chcą, by Westerplatte lepiej niż dotychczas ukazywało heroizm polskich żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 r. stawili opór w tym miejscu po agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Ich zdaniem, teren ten nie jest należycie wykorzystany dla polskiej pamięci. Jednoczęśnie rządzący wskazują, że władze Gdańska już od lat zaniedbują to ważne miejsce, co prowadzi stopniowo do jego niszczenia.

Kto zdaniem Polaków powinien mieć ten teren w swoim zarządzie? Z badania przeprowadzonego przez pracownię IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że 49,2 proc. badanych uważa, że placówka, jaka ma powstać na Westerplatte, powinna być zarządzana przez władze lokalne. 32,7 proc. respondentów ocenia, że pieczę nad miejscem powinna sprawować władza centralna. Zdania na ten temat nie ma 18,1 proc. ankietowanych.