"To bardzo ważne dla umacniania demokracji". Prezydent apeluje o udział w wyborach

– Bardzo się cieszę, że państwo w tych wyborach tak gremialnie wzięliście udział. Ogromnie, z całego serca państwu za to dziękuje, bo to jest piękne budowanie naszej pozycji w Europie i w świecie, właśnie przez takie akty, przez takie gesty jak akt wyborczy w tych, podkreślam jeszcze raz, niezwykle ważnych wyborach – powiedział przywódca Polskie zwracając się do mieszkańców Głogowa.

Andrzej Duda wyraził nadzieje, że głogowianie tłumnie ruszą jesienia do urn. – To jest bardzo ważne dla umacniania naszej demokracji. To jest bardzo ważne i dla demokratycznej debaty, bo często słyszymy: "Jak ktoś nie brał udział w wyborach, to niech nie dyskutuje o polityce w Polsce". Legitymacje zyskuje dopiero wtedy, kiedy wybierał, wtedy, kiedy poszedł i wyraził tym samym swój pogląd na ten temat, jak Polska powinna być rządzona. Proszę, żebyście państwo i w kolejnych wyborach brali udział – mówił polityk.

Czytaj także:

Onet: Polski rząd poparł przywrócenie Rosji prawa głosu w Radzie EuropyCzytaj także:

Kłopotek: Sojusz PO z lewicą? Partia Schetyny "pęknie" na pół