Ewa Kopacz wybrana na wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego

Ewa Kopacz otrzymała 461 głosów – to wystarczająca liczba, by objąć funkcję wiceprzewodniczącego PE. W ramach Europejskiej Partii Ludowej wyłoniono jeszcze troje innych wiceszefów europarlamentu. W głosowaniu przepadła kandydatura Zdzisława Krasnodębskiego, który otrzymał 169 głosów. Ma on jeszcze szansę na stanowisko wiceszefa PE w II turze głosowania.

Gratulacje byłej premier polskiego rządu złożył już Donald Tusk.

Wcześniej PE wybrał swojego przewodniczącego – został nim włoski socjalista, David Sassoli.

PE liczy 14 wiceprzewodniczących. Kandydatów na tę funkcję mogą wystosować grupy polityczne lub grupy co najmniej 38 europosłów.

Czytaj także:

Ewa Kopacz kandydatką na ważne stanowisko w europarlamencie