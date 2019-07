"Dobra wiadomość dla Polski". Tusk gratuluje Kopacz

Europejska Partia Ludowa (EPL) wysunęła kandydaturę Ewy Kopacz na stanowisko wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego. W pierwszej turze głosowania Ewa Kopacz otrzymała 461 głosów – to wystarczająca liczba, by objąć funkcję wiceprzewodniczącego PE. W ramach Europejskiej Partii Ludowej wyłoniono jeszcze troje innych wiceszefów europarlamentu. W głosowaniu przepadła kandydatura Zdzisława Krasnodębskiego, który otrzymał 169 głosów. Ma on jeszcze szansę na stanowisko wiceszefa PE w II turze głosowania.

Gratulacje nowej wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego złożył szef Rady Europejskiej Donald Tusk. "Dobra wiadomość dla Polski. Ewa Kopacz wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Serdeczne gratulacje!" – napisał na Twitterze.