Europosłowie PiS z krzyżami na sali PE? Jaki: Ordynarny fejk. Wstyd dla Facebooka

Na profilu "Racjonalna Polska" prezentowane są treści uderzające w PiS oraz takie, które promują opozycję. Administratorzy profilu uciekli się jednak do udostępnienia fotomontażu. Na zdjęciu podpisanym "Silna grupa egzorcystów już w akcji", widać europosłów PiS trzymających drewniane krzyże. Choć fotografia została spreparowana, jak wynika z komenatrzy pod postem, wielu obserwatorów uważa ją za prawdziwą. A to prowokuje niewybredne komentarze pod adresem polityków znajdujących się na zdjęciu. Dzięki licznym udostępnioniom, przekłamana fotografia dotarła do dużej liczby osób. A niestety nie każdy potrafi odróżnić zdjęcie prawdziwe od zmanipulowanego.

Oburzony całą sytuacją jest Patryk Jaki, świeżo upieczony poseł Parlamentu Europejskiego. – Ta grupa regularnie atakowała mnie ordynarnymi fejkami w kampaniach wyborczych. To wstyd dla Facebooka, że dalej nie usuwa tej grupy, mimo że regularnie łamie ona wszystkie regulaminy i zasady społeczności – mówi były wiceminister sprawiedliwości w rozmowie z Wirtualną Polską. Polityk już jakiś czas temu zapowiadał walkę z profilamie w mediach społecznościowych, które często promują nieprawdziwe informacje. Przykładem jest słynne "Sok z Buraka".