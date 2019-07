Do Sosnowca tylko z paszportem? Władze miasta chcą odczarować stereotypy

Elementem kampanii mają być specjalne... paszporty. – Ponieważ wiemy, że wiele osób spoza Sosnowca ma obawy, czy może do niego wjechać nie posiadając paszportu. Wychodzimy tym osobom naprzeciw i wydamy im paszporty ze specjalnym naszym atestem od ręki – mówi prezydent miasta w rozmowie z portalem sosnowiec.pl.

Miasto zdecydowało się na przygotowanie 20 tys. "paszportów". Tak naprawdę będą to broszury reklamowe, pokazujące najciekawsze miejsca warte odwiedzenia. Dziesięć edycji paszportów przedstawia najciekawsze miejsca w naszym mieście – m.in.: ogrody jordanowskie, zabytki, największy w Polsce wodny tor przeszkód Aquator, kompleks wyciągów do wakeboardu i nart wodnych Wake Zone, ścianka wspinaczkowa Poziom 450 i wiele innych. Ważność paszportu to tylko 30 dni. – Ale zastanawiamy się nad całkowitym zniesieniem wiz – śmieje się prezydent Arkadiusz Chęciński.

Akcja promocyjna Sosnowca ma potrwać do końca wakacji. W inicjatywę włączą się amabsadorzy, którzy mają za zadanie przekonywać mieszkańców innych regionów Polski do odwiedzenia Sosnowca.

Czytaj także:

Europosłowie PiS z krzyżami na sali PE? Jaki: Ordynarny fejk. Wstyd dla FacebookaCzytaj także:

Czuchnowski: PiS działa w imieniu mniejszości