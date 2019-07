Mosbacher: Zanim odejdę ze stanowiska, obowiązek wizowy będzie zniesiony

W rozmowie z TVN24 amerykańska ambasador przypomniała, że częścią procesu zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych są procedury wymagane przez Kongres. Georgette Mosbacher zapowiedziała, że wszystkie one zostaną spełnione do 1 września. – Jedyne, co pozostaje do zrobienia to obniżenie progu odmów poniżej trzech procent – wskazała, podkreślając że jest już blisko to tego wyniku, w związku z czym zachęciła wszystkich o ubieganie się o wizy do Stanów Zjednoczonych.

– Mogę wam powiedzieć, zanim odejdę z tego stanowiska, obowiązek wizowy będzie zniesiony – obiecała ambasador USA w Polsce.

Przypomnijmy, że w maju Georgette Mosbacher osobiście przyjmowała w ambasadzie wnioski od osób ubiegających się o wizę do USA. „Dołączenie Polski do programu ruchu bezwizowego to mój priorytet. Angażuję się w to w każdy możliwy sposób. Fantastycznie było spotkać się z Polakami którzy już wkrótce wyjadą do USA:)” – pisała wówczas na Twitterze Mosbacher.

