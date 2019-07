Scheuring-Wielgus: Westerplatte to symbol klęski i nieudolności

Trwa spór na linii rząd-samorząd gdański dotyczący tego, kto będzie miał w swoim zarządzie Westerplatte. Opozycja zarzuca rządzącym próbę przejęcia terenu na Westerplatte i wykorzystanie go do celów politycznych. Według autorów projektu, posłów PiS, ustawa w tej sprawie usprawni budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku. Posłowie PiS chcą, by Westerplatte lepiej niż dotychczas ukazywało heroizm polskich żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 r. stawili opór w tym miejscu po agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Ich zdaniem, teren ten nie jest należycie wykorzystany dla polskiej pamięci. Jednocześnie rządzący wskazują, że władze Gdańska już od lat zaniedbują to ważne miejsce, co prowadzi stopniowo do jego niszczenia.

Na temat Westerplatte i specustawy głos zabrała Joanna Scheuring-Wielgus z Teraz!. Poseł stwierdziła m.in., że Westerplatte i Wrzesień'39 są "symbolem nieudolności ówczesnych polityków i wojskowych". – I poza bohaterstwem jest to też symbol klęski, ale wy, czyli PiS, lubujecie się w celebrowaniu klęsk i beznadziejnych sytuacji. Potraficie zohydzić, potraficie zohydzić, pokazaliście to przez ostatnie 3,5 roku, narodowe święta jak np. 4 czerwca i czy Święto Konstytucji 3 Maja, które też wam nie leży, też wam się nie podoba – dodała.