Śmierć Pawła Adamowicza. Oskarżono pracownika ochrony finału WOŚP

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi S., pracownikowi agencji ochrony Tajfun, która zabezpieczała finał WOŚP z 13 stycznia, podczas którego doszło do śmiertelnego ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Zdaniem śledczych Dariusz S. złożył nieprawdziwe zeznania i nakłaniał inną osobę, by zrobiła to samo. Mężczyzna przyznał się do winy.

Zdaniem prokuratury Dariusz S. wprowadził policję w błąd, informując funkcjonariuszy tuż po zdarzeniu, że Stefan W., zabójca Pawła Adamowicza, dostał się na scenę, posługując się plakietką z napisem "Media". Dariusz S. przekazał policjantom identyfikator, którym rzekomo posłużył się Stefan W. Badania plakietki nie wykazały jednak na niej obecności materiału DNA Stefana W. Później mężczyzna próbował wpłynąć na jednego z pracowników firmy Tajfun, by w zeznaniach potwierdził jego wersję. Podczas kolejnych przesłuchań Dariusz S. przyznał się do tego, że złożył fałszywe zeznania oraz że podżegał inną osobę do składania fałszywych zeznań. Mężczyzna usłyszał też zarzut posiadania broni bez wymaganego zezwolenia. Grozi mu do 8 lat więzienia.

