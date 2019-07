Cejrowski zeznawał przed sądem. Jego relacja zwala z nóg

We wpisie zatytułowanym "Urodziny" Cejrowski stwierdza, że urodzinowe życzenia najczęściej dostaje w czerwcu i lipcu, ale także jesienią. "To dobrze - życzeń nigdy za wiele, gdy dobre" – pisze.

Dalej podróżnik wspomina swoją wizytą w sądzie, chwaląc się, że kiedy na rozprawie poproszono go o podanie wieku, odpowiedział, że nie pamięta i może podać rok z dowodu osobistego.

"Sędzia na to, że mam podać ile mam lat, a nie rok. Ja na to pytam ludzi na sali, czy ktoś ma kalkulator, to policzę. Sędzia na to, że świadkowi nie wolno prosić osób postronnych o pomoc w zeznaniach" – relacjonuje Cejrowski.

W końcu podróżnik poprosił sąd, aby ten zanotował w protokole, że świadek nie pamięta, ile ma lat, bo "przecież może czegoś nie widzieć".

"Sędzia na to, że owszem, świadkowi wolno nie wiedzieć ile ma lat i było tu już wiele takich przypadków, ale głównie pijacy" – stwierdza na koniec Cejrowski.

Według biografii autorstwa Grzegorza Brzozowicza oraz informacji medialnych Wojciech Cejrowski urodził się 27 czerwca 1964 r. w Elblągu, lecz on sam nie chce tego wprost potwierdzić.