Tajemnicze spotkanie polityków PiS z przedstawicielami tytoniowego giganta. Jest reakcja Kaczyńskiego

Prezes Prawa i Sprawiedliwości wydał decyzję zakazującą parlamentarzystom tej partii odbywania spotkań o charakterze lobbystycznym lub co do których można sformułować domniemanie, że mają taki charakter. Jak czytamy w decyzji Kaczyńskiego opublikowanej na profilach PiS w mediach społecznościowych, wyjątek stanowią spotkania, które spełniają wymogi określone w Ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. "Niezastosowanie się do zakazu będzie traktowane jako poważne złamanie Statutu partii, Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia" – dodano.

Decyzja ma związek z dzisiejszą publikacją RMF FM dotyczącą tajemniczego spotkania w Sejmie ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości z przedstawicielami tytoniowego giganta Philip Morris Polska. O spotkaniu miała nie wiedzieć nawet Kancelaria Sejmu. A zorganizował je Ryszard Terlecki. "Przebieg spotkania nie został udokumentowany, nie ma z niego stenogramów, a na stronie internetowej Sejmu nie znajdziemy żadnej wzmianki na jego temat. Ze strony koncernu w spotkaniu wzięli udział ludzie, którzy nie są zarejestrowani w Sejmie jako lobbyści" – donosi rozgłośnia.