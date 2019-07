Angelika Jarosławska zakłada własną partię

Była pogodynka, jak sama twierdzi, jest ekspertką od tzw. klastrów – tak określa się grupę współpracujących ze sobą przedsiębiorców – i wiceprezesem zajmującego się tą dziedziną Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Przedsiębiorców. Co więcej, Jarosławskiej udało się wżenić do książęcego rodu. Po zaledwie kilku tygodniach znajomości, wyszła za mąż za księcia Egona Sapiehę i przyjęła nazwisko męża. Szybko jednak mężczyzna wystąpił o unieważnienie małżeństwa. "Księżnej" nie przeszkadza to w dalszym posługiwaniu się arystokratycznym nazwiskiem.

Jednak więcej kontrowersji budzą inne działania Angeliki Jarosławskiej. Kobieta wzięła udział w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Jałcie, położonej na anektowanym w 2014 r. przez Rosję Krymie. Jak napisała na Twitterze, „reprezentowała tam Polskę”. To spotkało się z ostrą reakcją MSZ. Jak informuje portal tvp.info, udział Jarosławskiej w forum nie był konsultowany z resortem.

Teraz przebojowa pogodynka ogłosza założenie własnej partii politycznej. "Andżelika Jarosławska oznajmiła, że tworzy partię "Biała Róża". Z udziałem wybitnych specjalistów. Nazwisk nie podała. Nie odpowiedziała na pytania o program, nie wyjaśniła wątpliwości związanych z finansami swojego stowarzyszenia" – informuje dziennikarz TVP Info Jacek Łęski. Konferencję prasową Jarosławska zorganizowała przed Pałacem Prezydenckim.

