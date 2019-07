Wypowiedzi Lewandowskiego, których nie było. Współpracownik piłkarza: Zawiadomiliśmy prokuraturę

Robert Lewandowski miał zachęcać do kupna internetowej waluty, bitcoina. Cytaty były fałszywe i miały na celu reklamę platformy, na której można zakupić wirtualne pieniądze. Oszuści przywoływali m. in. nieistniejący faktycznie materiał "Pulsu Biznesu". – Obecnie moim numerem jeden pod względem zarobku jest nowy, automatyczny system tradingowy w zakresie kryptowalut o nazwie Bitcoin Future. To największa okazja, jaką widziałem w całym swoim życiu, umożliwiająca szybkie zdobycie małej fortuny. Nakłaniam wszystkie osoby, by ją sprawdziły, zanim banki tego nie zabronią – taki słowa miały paść z ust piłkarza.

– Wizerunek Roberta Lewandowskiego został wykorzystany bez naszej wiedzy. Firma, która się tego dopuściła, łamie prawo i wprowadza opinię publiczną w błąd (...) Nigdy nie udzielał także wywiadów czy innych wypowiedzi na potrzeby tej firmy i jej reklamy. Firma ta, powołując się w swoich treściach marketingowych na sfałszowane wypowiedzi Roberta Lewandowskiego oraz bezprawnie wykorzystując Jego wizerunek, naraża na szwank dobre imię Roberta i portfele osób, które padną ofiarą tej nieuczciwej reklamy – mówi w rozowie z Onetem współpracownik piłkarza Tomasz Zawiślak.

Jednocześnie "Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że przedstawiciele napastnika Bayernu Monachium podjęli już czynności prawne.

