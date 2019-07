Trzech posłów przechodzi do PSL. Kosiniak-Kamysz ogłasza powstanie nowego klubu

– Powstał klub parlamentarny PSL-Koalicja Polska. To pierwszy etap działania związanego z przygotowaniem do wyborów parlamentarnych. Ten klub stanowią ci wszyscy, którzy wchodzili w skład klubu parlamentarnego PSL i UED, wszyscy posłowie, którzy należeli, senator FIlip Libicki. Ale też do naszej grupy parlamentarnej dołączyło trzech posłów, Marek Biernacki, Jacek Tomczak oraz Radosław Lubczyk, którzy dzisiaj współtworzą klub parlamentarny PSL-Koalicja Polska – mówił szef ludowców, którego cytuje portal 300polityka.pl.

O planowanym przejściu trzech posłów do PSL informowała wcześniej "Gazeta Wyborcza". Z tą jednak różnicą, że dzienniakrze tego tytułu przewidywali transfer Joanny Fabisak zamiast Radosława Lubczyka.

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas briefingu w Sejmie mówił także: "W ramach tego klubu będziemy współdziałać, realizować projekty, opierać działania tego klubu na wolności sumienia w sprawach światopoglądowych i współpracy w sprawach programowych".

Lider PSL zaprosił do współpracy wszystkich tych, którzy podzielają te same wartości, którzy chcą budować umiarkowane centrum, "tak bardzo potrzebne Polsce".