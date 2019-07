Niesiołowski odchodzi z polityki. Ziemkiewicz podsumował jego karierę w mocnych słowach

Ziemkiewicz w swoim wpisie stwierdził, że nikt nie zrobił tyle dla ośmieszenia w Polsce katolicyzmu co Stefan Niesiołowski.

"Z ulgą żegnam deklarującego odejście z polityki S. Niesiołowskiego. Wyjątkowy gad, hipokryta i nikczemnik. Nikt nie zrobił tyle co on dla skompromitowania i ośmieszenia katolicyzmu, który "reprezentował" w układzie magdalenkowym. Znika, ale co napaskudził, zostaje i cuchnie nadal" – napisał Ziemkiewicz.

Decyzja Niesiołowskiego była szeroko komentowana przez publicystów i dziennikarzy.