Schetyna: PSL jest dla nas pierwszym wyborem, ale...

Lider Platformy Obywatelskiej mówił, iż zdaje sobie sprawę z tego, że dziś partie i ugrupowania polityczne szukają swojego miejsca w różnych koalicjach na najbliższe wybory. – Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest dla nas, dla Koalicji Obywatelskiej pierwszym wyborem – podkreślił Grzegorz Schetyna. – Ale też bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, że koalicja istnieje i będzie istniała i jesteśmy gotowi do tego, żeby wejść z nią intensywnie w kampanię wyborczą, licząc na to, że dołączy, podejmie współpracę z nami Polskie Stronnictwo Ludowe – dodawał.

Polityk przekonywał, że rozbita opozycja w zbliżających się wyborach parlamentarnych to przepis na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. – Dlatego dziś apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, do całej opozycji demokratycznej. Apelujemy o współpracę – mówił.