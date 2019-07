Gorąco w Superstacji. Warzecha wychodzi ze studia

Do niecodziennej sytuacji doszło w programie "Polska w Kawałkach". Gośćmi Grzegorza Jankowskiego był publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha oraz Jan Śpiewak, aktywista oraz były kandydat na stanowisko prezydenta Warszawy. Program był poświęcony zmianom klimatu oraz związaną z tym tematem polityką.

W trakcie rozmowy Śpiewak stwierdził, że Warzecha reprezentuje rosyjskie interesy. "Obróciłem to stwierdzenie w żart, jednak w przerwie programu (w obecności prowadzącego i innych osób w studiu) wyraźnie wskazałem p. Śpiewakowi, że uważam tego typu oskarżenia za przekraczające granicę dopuszczalnej dyskusji i proszę, aby się od nich powstrzymał" – przekazał Warzecha.

Śpiewak jednak się nie zreflektował i po przerwie stwierdził, że Warzecha reprezentuje nie tylko interesy rosyjskie, ale również niemieckie i państw arabskich.

Publicysta "Do Rzeczy" poinformował, że nie mógł w takiej sytuacji kontynuować rozmowy.

"Z tego typu oskarżeniami spotykałem się już w mediach społecznościowych. Mają one jednak zupełnie inną wagę, gdy podczas programu na żywo w ogólnopolskiej telewizji padają z ust osoby publicznej, a taką jest Jan Śpiewak. Oskarżenie niezależnego publicysty o to, że występuje w imieniu interesów obcego państwa uważam za jedno z najcięższych możliwych. Ewidentnie godzi to w moją wiarygodność. Dlatego po konsultacji prawnej zdecyduję o dalszych działaniach w tej sprawie" – stwierdził Warzecha.