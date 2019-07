Zwłoki noworodka w szafie. Szokujące odkrycie policjantów

Sprawa zaczęła się 2 lipca. To wtedy do szpitala w Rawiczu została przyjęta 30-letnia kobieta. Jej stan wskazywał, że niedawno przeżyła poród. Pracownicy szpitala przekazali te informacje policji, która udała się do mieszkania pacjentki.

Funkcjonariusze dokonali tam wprost makabrycznego odkrycia. W szafie znaleziono ciało noworodka. Sekcja zwłok wykazała, że chłopiec urodził się żywy. Na głowie dziecka odkryto obrażenia.

Prokuratura obecnie czeka, aż kobieta opuści szpital. Postępowanie prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów w tej sprawie.