Szwajcarska gazeta pisała o Polakach mordujących Żydów. Teraz ignoruje polskiego ambasadora

Gazeta w przeszłości opublikowała wywiad z historykiem Yehudem Bauerem, który twierdził, że podczas Holocaustu „między 150 a 200 tys. Żydów zostało zamordowanych przez Polaków”.

Polska ambasada w Szwajcarii zareagowała na te tezy i zaproponowała opublikowanie artykułu autorstwa ambasadora Jakuba Kumocha. Niestety redakcja „Neue Zürcher Zeitung” ignorowała kolejne prośby ambasady.

"Pomimo wielu próśb, gazeta @NZZ nie opublikowała repliki Ambasadora RP. Dzieje się to po raz trzeci i po raz trzeci w sprawie dotyczącej spraw Zagłady Żydów. Raz nam odmówiono, raz próbowano ingerować w treść, raz przez wiele dni odmawiano odpowiedzi. Sprawa w @PresseratCH w toku" – czytamy na twitterowym profilu ambasady.

Do tego wpisu załączono oświadczenie ambasadora Kumocha, który odrzucił tezy Bauera, podkreślając, że historyk opiera się na sfałszowanych źródłach. „Nie są one [tzn. podane liczby - red.] udowodnione naukowo. W lutym 2019 r. przyznał to dziennik »Jerusalem Post«, co dla mnie oznacza przełom w dialogu polsko-żydowskim” – pisze dyplomata.