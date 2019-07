Rusza trzydniowy kongres PiS. Gliński: Nasza praca przyniosła Polsce owoce

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczęła się trzydniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. W jej trakcie odbędzie się 16 sesji plenarnych i ponad 70 paneli specjalistycznych, z których wykuje się program partii na jesienne wybory.

Podczas kongresu głos zabierze około 400 osób, zarówno polityków, jak i ekspertów. Formacja rządząca przedstawi w Katowicach zarys propozycji, które w kampanii wyborczej staną się podstawą jej programu wyborczego. Konwencja odbywa się pod hasłem "Myśląc Polska 2019" i nawiązuje do spotkania polityków i ekspertów, zorganizowanego przez PiS w lipcu 2015 roku.

– To dokładnie cztery lata temu w tym samym miejscu spotkaliśmy się na konwencji programowej, na której zaprezentowaliśmy potencjał programowy naszego środowiska. Przedstawiliśmy nasze propozycje programowe i determinację, co do jej realizacji. Pokazaliśmy, że jesteśmy merytoryczni i dojrzali. W obszarze programowym przedstawiliśmy wtedy nasze wielkie projekty społeczne, gospodarcze, energetyczne, tożsamościowe. Tamta konwencja w praktyce rozpoczęła naszą kampanię wyborczą – powiedział prof. Piotr Gliński podczas otwarcia kongresu.

Wicepremier podkreślił, że cztery lata rządów Zjednoczonej Prawicy przyniosły Polsce owoce. – Nasza druga konwencja programowa ma więc za zadanie podsumować i zdać sprawozdanie z naszych programowych zobowiązań. To wyraz normalności i rzetelności w polityce. Polityk ma obowiązek być z ludźmi. Będziemy zdawali raport z naszych działań, będziemy wytyczać kierunki przyszłych naszych zamierzeń. Wiarygodność i praca dla ludzi, to dwa podstawowe wymiary naszych dokonań. Jestem przekonany, że nasza konwencja w oczywisty sposób dowiedzie prawdziwości tej tezy. PiS jest wiarygodne i jest zawsze blisko ludzi – mówił.

– Kolejnym wymiarem jest otwarty dialog programowy. Nie boimy się go i bardzo go potrzebujemy. Jesteśmy przekonani, że program, który realizujemy i który zaproponujemy. Program ten jest dobry dla Polski, jest optymalny. Mamy własny pomysł na Polskę. Pomysł wynikający z naszej tożsamości, potrzeb, wartości Polaków. Mamy też pomysł dla Europy. Jesteśmy nadzieją dla wielu Europejczyków. To nasz autentyczny pomysł, a nie podróbka – mówił prof. Gliński.