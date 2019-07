Prezydent: Wierzę, że w perspektywie lat staniemy się jednym z zamożniejszych państw europejskich

Prezydent podczas spotkania z mieszkańcami mówił o tym, że mamy teraz Polskę wyjątkową, bo jest wolna, suwerenna i niepodległa. – Ci, którzy walczyli w Powstaniu Wielkopolskim, nie mieli tej wielkiej szansy, by tego doświadczyć, bo im wolność zabrano po 20 latach – dodał.

Andrzej Duda zaznaczył też, że wielkim pragnieniem obecnej władzy było, "aby wreszcie największa uwaga została skierowana do Polski, która jest nazywana Polską lokalną; aby wreszcie ona także została dostrzeżona i jej potrzeby, przede wszystkim w zakresie infrastruktury". – Jesteśmy narodem niezwykle pracowitym, narodem niezwykle inteligentnych ludzi. Nasi naukowcy pracują na całym świecie, mam nadzieję, że kiedyś wrócą do ojczyzny i będą tu mieli stworzone takie możliwości jak w najbogatszych krajach na Zachodzie. Ale przede wszystkim musimy wierzyć we własne siły i możliwości, jesteśmy w stanie to zrobić; stać nas na to. Musimy tylko budować cały czas, konsekwentnie i spokojnie sferę naszego bezpieczeństwa, z szacunkiem wobec innych, z szacunkiem wobec sąsiadów, ale także żądając szacunku, także za to wszystko, co sami dla Europy zrobiliśmy – powiedział.