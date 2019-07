Schetyna: Trudno nam sobie wyobrazić, że opozycja może iść podzielona do wyborów

Grzegorz Schetyna ponownie podkreślił, jak ważne są nadchodzące wybory. Jak dodał, opozycja będzie wszędzie tam, gdzie będzie mogła "rozmawiać, wysłuchać, pomóc". – Będziemy pokazywać, ze ta kampania musi być i będzie między ludźmi. I to będą kluczowe krytyczne tygodnie. Będziemy państwa informować – mówił.

– Mieliśmy konferencję rano Koalicji Obywatelskiej i samorządowców. Przekazujemy bardzo otwarty sygnał. Chcemy być razem, bo pierwszym wyborem jest dla PSL, z którym współpracujemy od 2006 roku w koalicjach samorządowych i rządowych. I mówimy: czekamy na decyzję PSL. Trudno nam sobie wyobrazić, że opozycja może iść podzielona do tych wyborów, bo podział opozycji, kilka bloków wyborczych opozycji to prosta recepta na zwycięstwo PiS-u. Dlatego mówimy: czekamy na informację PSL-u. Jesteśmy gotowi do podjęcia tego wspólnego wyzwania. Jestem przekonany, że skutecznego i zwycięskiego – dodał lider PO.