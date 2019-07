Brudziński: Chcemy zaprezentować program jeszcze w sierpniu

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczęła się trzydniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. W jej trakcie odbędzie się 16 sesji plenarnych i ponad 70 paneli specjalistycznych, z których wykuje się program partii na jesienne wybory.

Podczas kongresu głos zabierze około 400 osób, zarówno polityków, jak i ekspertów. Formacja rządząca przedstawi w Katowicach zarys propozycji, które w kampanii wyborczej staną się podstawą jej programu wyborczego. Konwencja odbywa się pod hasłem "Myśląc Polska 2019" i nawiązuje do spotkania polityków i ekspertów, zorganizowanego przez PiS w lipcu 2015 roku.

Brudziński powiedział, że chociaż partia ma powody do satysfakcji, to wszyscy wiedzą, że nie mogą spocząć na laurach. – Dzisiaj, kiedy rozpoczęliśmy spotkanie w dużej mierze poddajemy ocenie, to co udało się już nam zrealizować – mówił.

Były szef MSWiA został też zapytany o zgłoszenie list Zjednoczonej Prawicy na wybory parlamentarne. – Wstępne propozycje z poszczególnych okręgów już do centrali partii wpłynęły. (…) Sądzę, że komitet polityczny zbierze się możliwe szybko – przyznał.