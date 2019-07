"Polityka międzynarodowa to na szczęście nie jest ping-pong". May wręczyła prezent Morawieckiemu

"Polityka międzynarodowa to na szczęście nie jest ping-pong. Zdecydowanie częściej to współpraca i troska o dobre relacje. Dziękuję premier May za miły prezent podczas dzisiejszych rozmów w Poznaniu" – napisał Mateusz Morawiecki na Twitterze. Brytyjska premier wręczyła szefowi polskiego rządu paletki do ping-ponga.

W piątek w Poznaniu w ramach Szczytu Bałkanów Zachodnich gościli liderzy państw biorących udział w Procesie Berlińskim. Wśród gości była m.in. Theresa May. Premier Wielkiej Brytanii wręczyła nieoczekiwanie szefowi polskiego rządu paletki do ping-ponga. Na swoim Twitterze premier Theresa May opublikowała film, w którym podkreślała wagę strategicznej przyjaźni polsko-brytyjskiej.