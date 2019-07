"Niech pan mnie nie denerwuje". Arłukowicz kpi z wyborcy, internauci komentują

"Polityka międzynarodowa to na szczęście nie jest ping-pong". May wręczyła prezent Morawieckiemu

"Polityka międzynarodowa to na szczęście nie jest ping-pong. Zdecydowanie częściej to współpraca i troska o dobre relacje. Dziękuję premier May za miły prezent podczas dzisiejszych rozmów w Poznaniu" – napisał Mateusz Morawiecki na...