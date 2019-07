Co dalej z Kukiz'15? Lider ruchu: Otrzymałem legitymację do zawarcia ewentualnego porozumienia

Kukiz napisał na Facebooku, że podczas posiedzenia rozmawiano m.in. "o pułapkach, jakie na mniejsze opcje polityczne zastawia i zamierza zastawiać postbolszewicki (ustrojowo i mentalnie) POPiS, dążący do wprowadzenia dwupartyjnej sceny politycznej w Polsce, po to, by poza +chłopcami z ferajny+ Kaczyńskiego lub Schetyny żaden Obywatel nie miał prawa uczestnictwa w życiu publicznym".

"Wiemy jak te pułapki ominąć, a w związku z tym ustaliliśmy, że ruch obywatelski Kukiz‘15 jest gotowy do samodzielnego startu w jesiennych wyborach do parlamentu. Jednocześnie pozostajemy otwarci na współpracę z organizacjami i osobami podzielającymi nasze postulaty w zakresie zmian ustroju politycznego, upodmiotowienia obywateli, uproszczenia systemu podatkowego, obniżenia podatków i składek oraz odbiurokratyzowania gospodarki. Otrzymałem od klubu legitymację do zawarcia ewentualnego porozumienia wyborczego z tymi opcjami politycznymi, które popierają postulaty naszego ruchu. Termin zawarcia tych porozumień to czas maksymalnie do 15.07.2019" – poinformował Paweł Kukiz.