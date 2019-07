Nauczyciele bez Karty?

Sposób jego przeprowadzenia, sposób postępowania podczas niego wielu nauczycieli, często wprost żenujące zachowanie całych ich grup – względem własnych uczniów, ich rodziców i siebie nawzajem – były tego aż nadto widomym dowodem. A nie da się naprawić szkolnictwa bez sprawienia, by wreszcie to szkoła – a więc nauczyciele – była dla uczniów (i ich rodziców), a nie na odwrót, jak to jest do tej pory.