Gowin: Chcemy zawalczyć o zaufanie i poparcie elektoratu wielkomiejskiego

– Nie wiem czy ktoś z państwa pamięta tytuł piosenki, którą przywołałem cztery lata temu. "Wind of change", wiatr zmian. Wtedy było już czuć wiatr zmian. No i co? Nieźle powiało – rozpoczął swoje przemówienie Gowin.

Lider Porozumienia mówił o tym, że ten wiatr zmian "oczyścił Polskę, ten wiatr spowodował, że miliony Polaków mogą oddychać pełną piersią, miliony polskich rodzin odzyskały poczucie godności". – To były dobre cztery lata dla Polski, lata realizowania programów społecznych, realizowanych przez panią premier Beatę Szydło, panią minister Rafalską. To był czas rekordowego na tle Europy wzrostu gospodarczego, który był konsekwencją planu premiera Morawieckiego. To był czas, kiedy Polska stała się najbezpieczniejszym krajem w Europie – dodawał.

Gowin zaznaczył też, że rządząca Polską Zjednoczona Prawica "nie jest nawet w połowie drogi" do realizacji swoich celów. – Jest cały szereg wielkich wyzwań, wyzwań, które mają sprawić, że Polska stanie się państwem odpowiadającym wielkości i ambicji naszego narodu, tych wyzwań jest wiele i po to się zgromadziliśmy, żeby te wyzwania zdefiniować i wskazać drogi rozwoju – mówił.

Lider Porozumienia przyznał, że po czterech latach realizowania programów społecznych "nadchodzi czas wielkich, ambitnych inwestycji, czas położenia fundamentu i nowych pięter".

