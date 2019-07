Zaskakujące słowa Niesiołowskiego: Sejm kontraktowy był najlepszy. Jaruzelski mógł dokończyć kadencję

Co ciekawe, były poseł ZChN złagodził swoją krytyczną ocenę ws. SLD. – Przyznaję, że ja też się myliłem w swoich ocenach. Widziałem zagrożenie dla demokracji w Unii Demokratycznej, w SLD, a to były partie szanujące zasady demokracji, my zaś byliśmy łagodną, cywilizowaną prawicą – stwierdził.

Niesiołowski przyznał też, że gen. Wojciech Jaruzelski powinien dokończyć swoją kadencję na stanowisku prezydenta. – Zupełnie niepotrzebnie zmieniono konstytucję, żeby przeprowadzić nowe wybory prezydenckie. Mógł Jaruzelski spokojnie dokończyć swoją kadencję – powiedział.

Parlamentarzysta skrytykował też Grzegorza Schetynę. Jak stwierdził, kompromitacją dla Polski był fakt, że lider PO był szefem MSZ. – Ewa wyhodowała Schetynę, robiąc z niego ministra spraw zagranicznych, co moim zdaniem było kompromitacją dla Polski. Dopóki Schetyna był pod Tuskiem, jakoś to działało, ale nie nadaje się na przywódcę. Otoczył się klakierami, którzy dbają tylko o to, żeby Schetyna był niekwestionowanymi liderem – dodał.