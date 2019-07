Gwiazda Tuska już zgasła

Wojciech Wybranowski: Co dla Polski oznacza stanowisko TSUE krytycznie oceniające zmiany przeprowadzone przez PiS w polskich sądach? Część komentatorów uważa, że ma ono charakter polityczny, bo dotyczy zmian, które zostały cofnięte, inni mówią, że Trybunał Sprawiedliwości stanął na straży niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Waldemar Paruch: Rozpatrywałbym to na zupełnie innych płaszczyznach. Płaszczyzna generalna to uzurpowanie sobie przez Trybunał uprawnień, których nie posiada, czyli przekraczanie przepisów traktatu z Lizbony, jednak jest to już pewna tendencja, która się zarysowała za czasów tej Komisji Europejskiej, za tego układu politycznego władz wspólnotowych. Czy ten trend ulegnie zmianie? Wybory do Parlamentu Europejskiego zasadniczo układu sił w nim nie zmieniły, niemniej jest zmiana sił w Radzie Europejskiej, w której znalazło się więcej polityków eurorealistycznych.