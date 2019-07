Brejza pokazuje nowy film z panem Andrzejem. "Manipulujecie"

W piątek politycy PO odwiedzili Węgrów. Bartosz Arłukowicz zamieścił na Twitterze krótki filmik, na którym zwraca się do jednego z mieszkańców miasta słowami: – Mówią, że jest pan najsłynniejszym wsparciem PiS-u w Węgrowie – zagaduje poseł. – Niech pan mnie nie denerwuje – odpowiada zdezorientowany mężczyzna, po czym odchodzi. W tle słychać śmiech polityków PO.

Dzisiaj na konwencji PiS w Katowicach zachowanie Arłukowicza ostro skrytykowała Beata Szydło. – Nie możemy pozwolić na to, by ten rechot pogardy, który wybrzmiał wczoraj w Węgrowie, rozniósł się nad całą Polską. Mam przesłanie do pana Arłukowicza i tego całego koleżeństwa: zabierzcie ekipę z powrotem do Węgrowa i przeproście tego człowieka! – mówiła była premier.

Po wystąpieniu Szydło głos w tej sprawie zabrał inny poseł Platformy, Krzysztof Brejza, który zamieścił na Twitterze nowe nagranie rozmowy Arłukowicza z mężczyzną. "Nikt nie kpił z Pana Andrzeja" – zapewnia Brejza.

"Szanowna Pani @BeataSzydlo Wasza władza jest jedną wielką kłótnią. Manipulujecie, wciągacie w to zwykłych ludzi. Nikt nie kpił z Pana Andrzeja. Ujawniamy dalszą część rozmowy. Dlatego wzywam Panią #PrzeprosciePanaAndrzeja #PrzeprosciePolakow Przestańcie szczuć ludzi na siebie" – czytamy na twitterowym profilu polityka PO.