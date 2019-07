"My was pisiory wszystkich wyszydzimy!". Taki wpis "lubi" polityk opozycji

"My was pisiory wszystkich wyszydzimy!" - taki wpis ukazał się na jednym z profili na Twitterze. Do posta internauta dołączył zdjęcie z nagrania, na którym Bartosz Arłukowicz ma wyśmiewać mieszkańca Węgrowa. Co ciekawe, post "polubił" jeden z polityków opozycji, Adam Szłapka.

"To mówicie, że Arłukowicz nie myślał tego, co widać na filmie? Sekretarz sztabu PO Adam Szłapka, od kilkunastu godzin ma polubionego tweeta z Arłukowiczem i dopiskiem »My was pisiory wszystkich wyszydzimy!«" – zauważył użytkownik Twittera o nicku "Szanowny Pan Janusz". Internauta dołączył zdjęcie ekranu, na którym widać, kto polubił post ze zdjęciem byłego ministra zdrowia i mieszkańca Węgrowa. Jak widać na grafice, Adam Szłapka rzeczywiście "polubił" post ze skandalicznym napisem.