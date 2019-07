Mamed Khalidow przerywa milczenie. Będzie wielki powrót

"Ci którzy chcieli zamknąć Khalidowa mogą już odpocząć. Sam wejdę do klatki.... i mogę wam obiecać jedno: mocniejszy niż kiedykolwiek, wybudzony przez odgłosy broni we własnym domu, groźniejszy niż kiedykolwiek. Oczerniony i osądzony wrócę pewniejszy niż kiedykolwiek" – zapowiada Khalidow.

Sportowiec nawiązuje do wydarzeń z czerwca, kiedy został zatrzymany w sprawie paserstwa luksusowych samochodów. Postawiono mu 11 zarzutów. Prokuratura chciała aresztowania Mameda na trzy miesiące, ale sąd się na to nie zgodził.

Teraz Khalidow zapowiada swój powrót do MMA. "Właśnie ta sytuacja pokazała mi ostatecznie, że niechętne jednostki zalewa fala lojalnych fanów wpierających mnie przez lata a za kilkoma pojedynczymi gwizdami stoją setki tysięcy tych, którzy wołali i wołają na trybunach moje imię. To wasze głosy niosły mnie ostatnie 15 lat. To dla was powrócę tam gdzie moje miejsce - do klatki... klatki MMA" – napisał.

"Ktoś niedawno powiedział mi, że Polska to kraj w, którym prędzej czy później kopie się pomniki. Ja jednak nie straciłem ani kropli wiary, ani kawałka nadziei w to miejsce na ziemi, bo nie tworzą go granice ludzkich obyczajów, nie tworzą go też nieliczni krytykanci. To miejsce to wy. To dla was walczyłem przez lata. To dla was zostawiałem każdego dnia na sali wszystko co miałem - całego siebie. To dla was dziś postanawiam wrócić!" – czytamy na Facebooku sportowca.

Mamed Khalidow pochodzi z Czeczenii. Do Polski przyjechał w wieku 17 lat. Od 2007 r. związał się z KSW. Dwa lata później został mistrzem tej organizacji w wadze półciężkiej, a w 2015 r. – w średniej. W grudniu 2018 r. ogłosił koniec kariery.