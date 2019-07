Wyrzucono go z PO po ujawnieniu afery hazardowej. Skompromitowany polityk wróci na listy opozycji?

Zdymisjonowano go po ujawnieniu afery hazardowej, ale teraz ma zasilić listy PO do Sejmu lub Senatu - Mirosław Drzewiecki ma zostać zgłoszony na listę potencjalnych kandydatów do parlamentu przez Hannę Zdanowską, prezydent Łodzi. O sprawie informuje nieoficjalnie "Dziennik Łódzki".

Według nieoficjalnych informacji dziennika, szefowa regionu łódzkiego Platformy Obywatelskiej Hanna Zdanowska otrzymała listę potencjalnych kandydatów do Sejmu i Senatu z Łodzi. Samo zgłoszenie wpłynęło ze struktur łódzkiej PO, a prezydent miasta ma załączyć do listy kolejne nazwiska. Jak informuje "Dziennik Łódzki", listę kandydatów przedstawionych przez tamtejszą PO Zdanowska ma zweryfikować, odsiać i przesłać ostateczną wersję centrali partii. Jednym z potencjalnych kandydatów ma być Mirosław Drzewiecki – były minister sportu i były skarbnik PO, zdymisjonowany po ujawnieniu afery hazardowej. – Nie myślałem o powrocie do polityki – twierdzi z kolei sam Drzewiecki, pytany przez "Dziennik Łódzki" o to, czy faktycznie ma zamiar startować w wyborach. Kolejnym kandydatem do zasilenia list łódzkiej Platformy jest obecny prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, który w sierpniu br. skończy kadencję. Dziennik wymienia też Katarzynę Lubnauer i Cezarego Grabarczyka.