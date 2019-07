Pudzianowski rozpętał burzę. Wszystko przez wpis na Facebooku

"To jak to z tym jest panowie i panie? Jeżeli seks bez zgody męża to gwałt, to zakupy bez zgody męża to rabunek!?" – grafikę o takiej treści Pudzianowski zamieścił na Facebooku. Podpisał ją: "Trochę dystansu z żartem".

Pod postem sportowca pojawiło się mnóstwo komentarzy. Duża część czytelników, a zwłaszcza czytelniczek, poczuła się oburzona tym, że Pudzianowski prześmiewczo traktuje tak poważne sprawy jak gwałt.

"Żenada. Wydawałoby się, że chociaż będąc osobą publiczną trzeba się liczyć ze słowami, a nie szczekać co ślina na język przyniesie, ale jak widać empatia i poziom intelektualny szanownego pana osiągnęły dno, a szacunek do innych najwidoczniej nie należy do pana mocnych stron" – napisała jedna z użytkowniczek FB.

Podobnych komentarzy pojawiło się więcej. Na zarzut jego z internautów "Pudzian" odpisał: "Chłopie nie napinaj się to tylko durny mem z neta Odrobinę dystansu a jak nie masz dystansu nie zaglądaj tu!! Ja nie «zupa ogórkowa, aby mnie każdy lubił»" (pisownia oryginalna).

Mariusz Pudzianowski jest zawodnikiem mieszanych sztuk walki MMA. Wcześniej był utytułowanym strongmenem, wielokrotnym mistrzem Polski, Europy i świata.