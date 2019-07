Wielkopolska: Krótsze kolejki na operację zaćmy

Rozgłośnia pisze, że operację usunięcia zaćmy wykonuje w Wielkopolsce 27 placówek. Osiem z nich znajduje się w Poznaniu. Od 1 kwietnia koszty wszystkich takich zabiegów pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. To efekt decyzji o zniesieniu limitów. Radio Poznań wskazuje, że w związku z tym faktem szpitale zaczęły wykonywać zdecydowanie więcej takich zabiegów, a to oznacza, że kolejki znacząco się skróciły.

"Najszybciej pacjenci zostaną zoperowani w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie na usunięcie zaćmy poczekają dwa dni. W przypadkach pilnych - jeden dzień. Kilkudniowy czas oczekiwania deklarują też dwie placówki w Kaliszu i jedna w Koninie" – czytamy.

Radio Poznań przypomina - powołujać się na NFZ - że osoby, które mają wyznaczony bardzo odległy okres operacji, mogą zmienić placówkę. "By to zrobić należy odebrać oryginał skierowania z miejsca, gdzie pacjent czeka na zabieg i dostarczyć go do placówki, gdzie kolejka jest krótsza" – informuje rozgłośnia.