Krzyż ponad tęczą

Piotr Włoczyk: Czy sprawa pana Tomasza, który został zwolniony z pracy w IKEI za cytowanie Pisma Świętego, to rzeczywiście precedens w polskich warunkach?

Jerzy Kwaśniewski: Tak i nie. Od dawna dochodziły do nas sygnały o międzynarodowych korporacjach wdrażających ideologię LGBT niemal jako element obowiązków pracowniczych. Przychodzili do nas w tej sprawie zaniepokojeni pracownicy korporacji. Z reguły jednak te historie kończyły się polubownie. Teraz mamy pierwszą sprawę, gdy dochodzi do procesu, ponieważ pracodawca w porę się nie opamiętał i doprowadził do konfliktu.