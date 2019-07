"Popatrzcie na ten entuzjazm". Nagranie z posłanką PO podbija sieć

– Halo Polsko! Witajcie Polki i Polacy. Twój sztab na Dolnym Śląsku, Twój szab w Kamiennej Górze – tymi słowami rozpoczyna się zamieszczone przez posłankę PO nagranie.

Iwona Krawczyk zachęca na nim do wsparcia "zespołu, który wspólnie doprowadzi i poprowadzi do zwycięstwa w październiku". – Chciałabym, aby ta Polska była normalna i wy też na pewno tego chcecie. Co znaczy normalna? Normalna to demokratyczna, nowoczesna, europejska, przedsiębiorcza, samorządowa i ekologiczna – przekonuje posłanka. – Twój sztab na Dolnym Śląsku, Twój sztab w Kamiennej Górze. Polsko da się! – mówi nieco rozentuzjazmowana posłanka.

Uwagę internautów zwróciła reakcja stojących za Iwoną Krawczyk osób. Zdaje się, że nie podzielają jej entuzjazmu i wiary w zwycięstwo.