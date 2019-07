Do 500 zł miesięcznie i kryterium dochodowe. Rząd zajmie się projektem o dodatku dla niepełnosprawnych

Podczas majowej regionalnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie premier Mateusz Morawiecki zapowiedział stały, comiesięczny dodatek dla osób niepełnosprawnych. – Prowadzimy szeroką politykę społeczną. Chcemy w najbliższych kilku miesiącach przekazać osobom niepełnosprawnym powyżej 18. roku życia, całkowicie niezdolnym do samodzielności, comiesięczny, stały dodatek w wysokości najprawdopodobniej 500 zł – obiecał premier. – Ludzie z niepełnosprawnością muszą otrzymać od nas wsparcie – podkreślił.

Nie 500 plus, ale do 500 zł

Dziś projektem ustawy wprowadzającej dodatek dla niepełnosprawnych zajmie się Rada Ministrów. Z informacji opublikowanej w ubiegłym tygodniu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że ustawa o świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji miałaby wejść w życie 1 września br.

Projekt przewiduje wprowadzenie nowego typu świadczenia dla osób niepełnosprawnych, które pobierają świadczenia z ogólnie pojętego systemu zabezpieczenia społecznego, lecz ze względu na jego niską wysokość mogą mieć problemy z zaspokajaniem wzmożonych potrzeb życiowych, wynikających z całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Proponuje się, by świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługiwało w wysokości do 500 zł miesięcznie, w zależności od wysokości pobieranego przez osoby uprawnione świadczenia. Projekt zakłąda także kryterium dochodowe. Łączna kwota świadczenia dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji oraz pobieranego świadczenia z systemu emerytalno-rentowego (lub innego w ramach zabezpieczenia społecznego) nie będzie mogła przekraczać łącznej kwoty 1600 zł.

Będzie kolejny protest?

Projektem oburzona jest Iwona Hartwich. W rozmowie z RMF FM liderka sejmowego protestu zapowiada, że "jeśli taki projekt wyjdzie z Sejmu, rząd we wrześniu ma na głowie kolejne protesty". W jej ocenie, wprowadzenie kryterium dochodowego doprowadzi do tego, że większość osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie dostanie pełnych 500 zł. Jeśli dostają rentę socjalną - 935 zł - i zasiłek pielęgnacyjny - 184 zł - mają szansę maksymalnie na 480 złotych.