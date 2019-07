"To była nasza obietnica i tej obietnicy dotrzymamy". Rząd przyjął projekt o "500 Plus" dla osób niepełnosprawnych

Przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czasie kampanii przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

– Najlepszą ludzką miarą jest to jak traktujemy najsłabszych obywateli. Zdecydowaliśmy o wprowadzeniu nowego świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania – poinformował dziś na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. – Świadczenie będzie wynosiło 500 złotych i będzie obowiązywać od 1 października tego roku. Ten projekt to część pakietu "Dostępność Plus" dotycząca likwidacji barier, pomocy w opiece tych osób i możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na leki – mówił szef rządu. – Odpowiedzialny rozwój gospodarczy to taki, który nikogo nie pozostawia w tyle. Ten niezwykle ważny projekt społeczny będziemy mogli wdrożyć jeszcze w tym roku. To była nasza obietnica i tej obietnicy dotrzymamy – dodawał.

Świadczenie uzupełniające ma być finansowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Z informacji opublikowanej w ubiegłym tygodniu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że ustawa o świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji miałaby wejść w życie 1 września br. Premier poinformował, że będzie to jednak październik.

Projekt przewiduje wprowadzenie nowego typu świadczenia dla osób niepełnosprawnych, które pobierają świadczenia z ogólnie pojętego systemu zabezpieczenia społecznego, lecz ze względu na jego niską wysokość mogą mieć problemy z zaspokajaniem wzmożonych potrzeb życiowych, wynikających z całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Proponuje się, by świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługiwało w wysokości do 500 zł miesięcznie, w zależności od wysokości pobieranego przez osoby uprawnione świadczenia. Projekt zakłada także kryterium dochodowe. Łączna kwota świadczenia dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji oraz pobieranego świadczenia z systemu emerytalno-rentowego (lub innego w ramach zabezpieczenia społecznego) nie będzie mogła przekraczać łącznej kwoty 1600 zł.