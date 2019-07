Korwin-Mikke: Ci ludzie własną matkę sprzedadzą za pieniądze

Lider partii KORWiN porównał sytuację współczesnych Polaków z życiem niewolników w czasie starożytnego Rzymu.

"Jeżeli podatki razem ze składkami na ZUS wynoszą około 83%, to trzeba przypomnieć, że w ustroju niewolniczym, niewolnik miał prawo do zatrzymania dla siebie 10% tego co zarobił poza domem. Wielu niewolników nie przepijało tych pieniędzy i je odkładało, dzięki czemu mogli się wykupić" – przekonuje, dodając, że w starożytności właściciel niewolnika miał obowiązek go nakarmić i zapewnić mieszkanie.





"W naszym przypadku sami musimy sobie zapewnić niezbędne do przeżycia elementy, przez co nasza sytuacja gospodarcza jest gorsza niż niewolnika w Rzymie" – podkreśla.

Zdaniem Korwin-Mikke główna różnica pomiędzy systemem niewolnictwem w Rzymie, a obecnymi czasami jest taka, że Polacy "raz na cztery lata możemy sobie tego pana wybrać". Polityk dodał, że partia, która "ustrój niewolniczy chce zlikwidować jest tępiona i odsuwana".

"Ludzie czują, że są okradani i w końcu się zbuntują. Obecna klasa polityczna to jest banda złodziei, przy których arystokracja francuska to przy nich kupa uczciwych i przyzwoitych, przezornych ludzi. Takiej bandy złodziei i utracjuszy nie było w dziejach ludzkości. Ci ludzie własną matkę sprzedadzą za pieniądze!" – zakończył swój wpis.