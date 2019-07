Karambol na krajowej „szóstce”. Wśród rannych są dzieci

Do zdarzenia doszło w środę ok. godziny 10 rano. W wyniku karambolu ucierpiały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala. Jak informuje RMF FM nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – poinformowała rozgłośnia.

Do wypadku przyjechały cztery zastępy straży pożarnej, ZRM oraz policja.