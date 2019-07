Karczewski o kłopotach uczniów z dostaniem się do liceów. "Przejściowe trudności"

Marszałek Senatu odniósł się podczas spotkania z mediami, do informacji o trudnościach uczniów (także tych z bardzo dobrymi wynikami w nauce) z dostaniem się do szkół średnich.

– Ja bym to określił przejściowym trudnościami. Czy to pokłosie reformy? Reforma ma swój cel. My ten cel, jestem głęboko przekonany, że zostanie osiągnięty, że już został osiągnięty – tłumaczył Karczewski. – W dużej mierze to zależy od tego, jak samorządowcy podeszli do tej reformy, jak się do niej przygotowali. My o tej reformie mówiliśmy już od 2014. Już w 2014 w swoich programie mówiliśmy o likwidacji, wyciszaniu gimnazjów, stwarzaniu systemu 8+4. Bardzo wiele samorządów przygotowało się do tego, przygotowała miejsca dla uczniów i tam nie ma problemów – dodał polityk.

– Tam, gdzie bojkotowano, gdzie nie zgadzano się z tą reformą, są kłopoty. Nie chcę powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie (wina samorządów - red.). Są to przejściowe trudności, które nie powinny przysłonić dobrych efektów reformy oświaty – podkreślił Karczewski.